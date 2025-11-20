◇サッカーW杯欧州予選C組スッコットランド4ー2デンマーク（2025年11月18日）スコットランドが劇的な勝利で突破を決めた。勝ち点1差で追う首位デンマークに2度リードを失う嫌な流れ。後半16分から10人で戦う相手に苦戦したが、アディショナルタイムに途中出場のティアニーが勝ち越し弾を決めるなど2点を加え、逆転で2位から浮上した。クラーク監督は「何という夜だ。我々はプレーオフ決勝のような試合に全てを懸けたんだ」