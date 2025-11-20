◇W杯欧州予選E組スペイン2ー2トルコ（2025年11月18日）スペインが13大会連続出場を決めた。今予選初失点を含む2ゴールを許し、ホームで一時逆転される展開。それでも追いついて引き分け、親善試合を除くW杯予選や欧州選手権など公式戦で31戦無敗とし、イタリアが18〜21年に残した記録に並んだ。デラフエンテ監督は「勝つことの難しさを学んだ」と反省。FWオルモは「苦い思いもあるが、W杯出場が決まってうれしい」と息を