新潟県の柏崎刈羽原子力発電所について、県知事が再稼働容認の方向で調整していることが関係者への取材でわかりました。21日にも県庁で自らの判断を表明するとみられています。東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発。新潟県の花角知事は再稼働の是非について近く表明するとしていましたが、再稼働を容認する方向で調整していることが関係者への取材でわかりました。花角知事は14日に柏崎刈羽原発を、おとといは福島第一原発を視察