Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの高木雄也（３５）が、舞台「ジン・ロック・ライム」（２６年３月１０日〜、東京・ＰＡＲＣＯ劇場など）に主演することが１９日、分かった。劇作家イプセンの代表作「ヘッダ・ガブラー」を、今に響くリアルな会話劇として再構築。高木は音楽と愛に苦悩するロックスター・ジンを演じ、現代社会に生きる男の姿を繊細に描く。本作を書き下ろした山本卓卓（すぐる）氏と昨年の「東京輪舞」以来のタッグ