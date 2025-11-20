大分市で発生した大規模火災では170棟以上に延焼したほか、現場から1人の遺体が見つかりました。発生から1日半が経った現在も鎮火に至っていません。記者「発生が3時間経った今でも、複数の住宅が激しく燃えています」大分市佐賀関で、おととい午後5時40分頃発生した火災。強風で広がった火は住宅や空き家など170棟以上を焼き、1人の遺体が発見されました。警察は、連絡が取れていない稲垣清さん（76）との関連を調べています。ま