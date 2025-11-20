女優・斉藤由貴の長女で、芸能界入りした水嶋凜がキュートな近影をアップした。１９日までにインスタグラムを更新し、「２６さいになりました！そろそろハンター試験受けに行きたいと思います」と１８日に２６歳の誕生日を迎えたと報告した。母に似た黒髪のロングヘア、太眉でニッコリ。フォロワーは「美しい」「素敵な女優さん」「キレイになられて」「出演される作品楽しみにしてます！」などの声を寄せている。水嶋は２