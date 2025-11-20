Hey！Say！JUMPの郄木雄也（35）が舞台「ジン・ロック・ライム」に主演する。東京公演は来年3月10〜31日に渋谷のパルコ劇場で。1890年にノルウェーの劇作家イプセンにより発表された「ヘッダ・ガブラー」を基に、現在の日本の芸能界で、愛すること愛されることを求め、ありのままの自分自身でありたいともがく人々を描く。郄木は人気ロックミュージシャン役、元恋人を黒羽麻璃央（32）、妻を蓮佛美沙子（34）が