timelesz菊池風磨（30）が、スキンケアブランド「SHIKARI」新テレビCMに出演する。新作「躍れ、素肌。」編は20日から放送、ウェブでも公開される。自身はグループでのドーム公演開幕を12月末に控えており「8人で初めて立つドームはすごく意味があるなと思っています。きっちり・しっかり・しゃかりきに素肌も心も躍らせて、ドーム公演を遂行させたいです」と語った。