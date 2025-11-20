ＶＴｕｂｅｒのＡＺＫｉが１９日、横浜市のぴあアリーナＭＭで「ＡＺＫｉＳＯＬＯＬｉＶＥ２０２５“Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ”」を開催した。ＡＺＫｉの新章を感じさせるステージとなった。「これまで歩んできた軌跡。これから歩んでいく未来。その全てをみんなと一緒に一つの物語としてつないでいきます」。今年リリースした新曲「未来カンパネラ」や、２０１８年にリリースしたデビュー曲「Ｃｒｅａｔｉｎｇｗｏｒｌｄ