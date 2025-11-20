Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・高木雄也（３５）が、来年３月上演の舞台「ジン・ロック・ライム」（来年３月１０〜３１日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場）に主演することが１９日、分かった。“近代演劇の父”とも称されるノルウェーの劇作家イプセン氏の代表作で、孤高の人妻の半生を描いた戯曲「ヘッダ・ガブラー」（１８９０年発表）を、劇作家・山本卓卓氏が現代に響くリアルな会話劇として大胆に再構築。音楽と愛に苦悩するロックミ