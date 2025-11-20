キャラクターとリアルライブが連動する次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」から誕生したガールズバンド・MyGO!!!!!とAve Mujicaの映像作品が、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位・2位を独占した。【動画】すげぇ！公開された映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ』PV2025年4月26日・27日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された両バンド