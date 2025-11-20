4人組ロックバンド・クリープハイプの最新音楽映像作品『クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」』が、20日発表の最新「週間DVDランキング」で自身初の1位を獲得した。【動画】クリープハイプ『現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」』ティザー初週売上は0.2万枚で、前作『クリープハイプの窓、ツアーファイナル、中野サンプラザ』（2013年10月21日付）で5位にランクインして以来、12年1ヶ月ぶりのT