7人組グループ・Hey! Say! JUMPの高木雄也（※高＝はしごだか）が2026年3月10日よりPARCO劇場を皮切りに、広島・愛知・大阪・福岡にて上演されるPARCO PRODUCE 2026『ジン・ロック・ライム』に主演することが決定した。ノルウェーの劇作家イプセン代表作の一つ『ヘッダ・ガブラー』を下敷きに、現在の日本の芸能界で、愛すること愛されることを求め、ありのままの自分自身でありたいともがく人々を描く。【写真】華やかな実力派