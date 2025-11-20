7人組ガールズグループ・BABYMONSTERの「SHEESH」が、20日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率61.5％を記録し、1位を獲得した。【動画】BABYMONSTERの「SHEESH」MVBABYMONSTERは「世界とつながる。音楽でつながる。」をテーマに、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」開設6周年記念コラボレーション企画を実施。11月14日に同曲のパフォーマンス映像を公開した。また翌15日からは、日本初のフ