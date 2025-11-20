その後、ドル円は１５６．８０円近辺まで上げ幅を拡大。１月下旬以来の高値を付けている。片山財務相、城内経済財政相、植田日銀総裁による３者会談後、円キャリー取引が強まっている。円安のみならず、ＮＹ時間に入ってドルが上昇していることもドル円を押し上げているようだ。 この日は８月分の米貿易収支が発表になっていたが、赤字が予想以上に縮小していた。ストラテジストからは「米国の輸入需要の弱さが世界経