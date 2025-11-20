ウクライナ各地にロシア軍による大規模な攻撃があり、西部の都市では少なくとも25人が死亡しました。ウクライナ空軍によりますと、ロシア軍は18日夜から19日にかけて、470機以上のドローンとおよそ50発のミサイルで、北東部の都市ハルキウや西部の都市テルノーピリなどを攻撃しました。非常事態庁などによりますと、テルノーピリでは住宅などがミサイルの攻撃を受け、火災が発生。これまでに子ども3人を含む25人が死亡、およそ70人