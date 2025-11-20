今季「沢村賞」を初受賞した日本ハム・伊藤大海投手(28)の来季年俸が3億円超えとなることが19日、分かった。入団6年目での大台突破となれば史上10人目で、球団では10年のダルビッシュ（パドレス）に並ぶ最速となる。リーグトップタイの14勝、195奪三振で最多勝と最多奪三振を獲得。さらに沢村賞やバッテリー賞、ゴールデングラブ賞などにも輝いた右腕が、大台に到達する。近日中に行う契約更改交渉で、今季年俸2億2000万円から