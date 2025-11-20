華やかなサッカー界にはいつも影がある。このケースはその二面性を最も明確に表していると言えるだろう。”イスタンブールの奇跡”で有名な2004‐2005シーズンのチャンピオンズリーグで、リヴァプールの右SBを守っていたスティーヴ・フィナン氏が現在、兄のショーン氏と激しい法廷闘争の末に破産の危機に直面しているという。『MARCA』が伝えている。プレミアリーグで活躍し、アイルランド代表としても50試合に出場してきたスティ