NY株式19日（NY時間12:09）（日本時間02:09） ダウ平均46017.56（-74.18-0.16%） ナスダック22494.37（+61.52+0.27%） CME日経平均先物49205（大証終比：+565+1.15%） 欧州株式19日終値 英FT100 9507.41（-44.89-0.47%） 独DAX 23162.92（-17.61-0.08%） 仏CAC40 7953.77（-14.16-0.18%） 米国債利回り 2年債 3.564（-0.008） 10年債 4.102（-0.012） 30年債 4.725（-