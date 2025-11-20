きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が優勢となる中、ポンドドルは１．３０ドル台に下落している。再び２１日線を下放れる展開が見られており、９月中旬以降の下げトレンドは継続しているようだ。目先は今月初旬にサポートされた１．３０ドルちょうどが意識される。一方、円キャリー取引が活発化しており、ポンド円は一時２０５円台に上昇。１０月に付けた年初来高値に並んでいる。 本日は１０月の英消費