米大リーグ、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１９日、自身がＣＭに出演している「木下グループ」の東京都内で行われたイベントに出席した。ロバーツ監督は、佐々木の来季起用法に関して「来シーズンは先発を予定している」と説明した。登板間隔については「週１回」プランで予定を進めていくといい、「健康であってほしいし、力強さもしっかり維持してほしい」と願った。メジャー１年目の今季は右肩の「インピン