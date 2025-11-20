米大リーグ、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１９日、自身がＣＭに出演している「木下グループ」の東京都内で行われたイベントに出席した。来年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への出場可否が注目される大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）について言及。「彼らが決めること」と基本的には個人の意思を尊重する考えを明かした。個性を重んじるロバ