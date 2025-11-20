マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（５２）が１９日、東京都内で「ワコール」のイベントに登場し、イチロー流のアンチエイジング術を明かした。現役時代より量や強度を上げたトレーニングを日課としており「朝起きてユンケルを飲んでトレーニング。習慣にするのが大事」と力説。その結果「治癒力が上がっている」と、５２歳にして故障からの回復度アップを実感しているという。興味があることは