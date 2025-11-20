ドジャースのロバーツ監督は、今季終盤から救援に配置転換した佐々木を来季先発に戻す方針を示した。「朗希は先発投手。しっかり休養を与え、週に1回（の登板＝中6日）を予定している。健康を保ち、力強い投球をして、先発で多くの試合で投げてもらうのが目標だ」と期待した。1年目の今季は右肩痛で約4カ月間離脱したが、ポストシーズンでは新守護神として9試合に投げて3セーブ2ホールド、防御率0・84の活躍でチームを救った