WHO＝世界保健機関は19日、資金の最大の拠出国であるアメリカが脱退を発表したことを受け、来年半ばまでに職員のおよそ4分の1にあたる2300人以上を削減すると発表しました。WHOは19日に発表した加盟国への報告書で、来年2026年6月までに全世界で職員のおよそ4分の1にあたる2371人を削減すること明らかにしました。テドロス事務局長は、「削減された予算の中でWHOの中核となる業務を守るため、優先順位を付けて財源と人的資源を調整