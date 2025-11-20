アメリカの連邦議会上院は19日、性的人身売買の罪で起訴され自殺した富豪、ジェフリー・エプスタイン氏に関連する文書の公開を司法省に義務付ける法案を承認しました。トランプ大統領の署名で成立したあと、30日以内に公開されます。エプスタイン氏をめぐっては、トランプ大統領をはじめ政財界の大物と交友関係があったことから、その死をめぐって情報公開を求める声が高まっています。事件に関連する文書の公開を司法省に義務づけ