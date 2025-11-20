マレーシア当局は約9000万円相当のコカインを密輸しようとした疑いで、日本人の男3人を拘束したと発表しました。マレーシア当局によりますと、クアラルンプール国際空港で18日、タイから到着した日本人の男3人の手荷物を検査したところ、コカイン合わせて12kg、日本円にして約9000万円相当が見つかりました。コカインは偽装のため干しエビなどで覆われ、真空パックされた状態で6つのスーツケースに入れられていたということで、マ