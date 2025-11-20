東京大学医学部附属病院の医師の男が、医療機器メーカーに便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとして、警視庁に逮捕されました。収賄の疑いで逮捕されたのは、東京大学医学部附属病院の整形外科の医師、松原全宏容疑者です。また、東京・新宿区の医療機器メーカー「日本エム・ディ・エム」の元社員・鈴木崇之容疑者が、贈賄の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、松原容疑者は「日本エム・ディ・エム」が販売する医療機器