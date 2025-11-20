出社したくなるオフィスの体験イベントが行われました。人材派遣大手パソナはアサヒ飲料とカゴメと共同で、健康経営やウェルビーイング向上につながるオフィスの体験型イベント「オフィスに『癒やしとひらめきの森』」を開催しました。強炭酸をつくれる機械に、オフィスでの野菜栽培。さらに、森林浴ができる空間などを設置。森の中を再現したオフィス空間では、森林浴をしているかのような香りと小鳥のさえずり、そして葉っぱから