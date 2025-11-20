１９日午後１０時３分に桜島の南岳山頂火口で噴火が発生し、噴煙は火口から２０００ｍで雲に入りました。 噴煙の高さが火口縁上２５００ｍに達すると仮定した場合には、火口から東の鹿屋市輝北方向に火山灰が流され、２０日午前４時までに桜島ではやや多量の降灰があり、降灰は宮崎県日南市まで予想されます。桜島降灰予報（詳細） 発表時間 2025年11月19日 22時30分 ２０日午前４時までに予想される降灰量は各市町村の多いとこ