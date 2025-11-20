米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油-342.6万（4億2416万） ガソリン＋232.7万（2億0739万） 留出油 +17.1万（1億1108万） （クッシング地区） 原油-69.8万（2182万） ＊（）は在庫総量