きょうのユーロドルは４日続落し、１．１５ドル台半ばまで下落している。きょうの下げで２１日線を再び下回っており、９月中旬からの下げトレンドは継続しているようだ。一方、ユーロ円は円キャリー取引継続から、一時１８１円ちょうど付近まで上げ幅を伸ばし、ユーロ発足以来の高値を更新している。 ストラテジストは、ドイツの財政拡張計画は来年のユーロ圏の成長とインフレを押し上げる可