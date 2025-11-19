2026年の夏にアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催で行われるW杯。すでに日本代表をはじめとする42か国が出場を決めており、今後のプレイオフで残りの6か国が決まることになる。『talkSPORT』では現時点で出場が決まっている国の中から、どのチームが優勝するのか、1位から5位までを予想している。現時点での最有力候補となったのは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン。欧州予選では無敗で本戦出場を決めている。前回