この漫画はある女性(仮名・アイコさん)の体験談をもとにしたものです。義妹・マイから度々お金の無心をされていたアイコとヨシ夫婦。ヨシは50万の借金をし、そのお金をマイに渡していました。アイコは両親に義実家とお金のことを相談し、借金を肩代わりしてもらうことになります。アイコの父はマイに借用書を書かせ、毎月少しずつでも返すように話をします。アイコは無事に出産し、娘と夫との新しい生活がスタートしました。