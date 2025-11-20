高市総理の発言をめぐり、反発を強める中国。きょう、日本産水産物の輸入を事実上、停止しました。官邸で高市総理がほおばるのは…高市総理「悪いわね、1人で。うん、甘い。いつもより柔らかい感じ」地元・奈良の特産品の柿です。ご機嫌の高市総理でしたが、自身を取り巻く環境は厳しさを増しています。中国側は事実上、日本産水産物の輸入を停止しました。理由については…中国外務省 毛寧報道官「日本側は現在、約束した技