こねる手間なし！ 鶏ひき肉のパックから、そのままフライパンに投入すれば、手も汚れずゴロッと存在感もたっぷり。しょうゆときのこを絡めるだけで、ご飯もお酒も進む簡単おかずの完成です。しかも、材料は手頃でお財布にもやさしく、平日のお助けメニューとしても大活躍します。『鶏ひき肉ときのこのしょうゆ炒め』のレシピ材料（2人分）鶏ひき肉……200g 生しいたけ、えのきだけ、しめじ……合わせて200g 赤唐辛子の輪切り……少