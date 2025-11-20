韓国南西部の海域で19日、乗客・乗員267人を乗せた旅客船が座礁した事故で、韓国メディアは乗客全員の救助が完了したと報じました。19日午後8時20分ごろ、韓国南部の済州島から南西部・木浦（モクポ）に向かっていた旅客船が座礁しました。船には乗客・乗員267人が乗っていて海洋警察などが救助にあたっていましたが、韓国メディアによりますと、午後11時半頃、乗客全員の救助が完了したということです。船内への浸水は確認されて