【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比100.94ドル高の4万6192.68ドルを付けた。ダウ平均は18日まで4営業日続落して計2100ドル超値下がりした。反動で、この日は値頃感の出た銘柄を中心に買い注文が優勢だった。