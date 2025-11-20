デフリンピックのビーチバレーを園児たちが手話で応援しました。小さな子どもたちのアクションが大きな未来につながるかもしれません。保育園の子どもたちが一生懸命取り組んでいるのは、手話を使った応援です。耳の聞こえない人、聞こえにくい人の国際競技大会「東京2025デフリンピック」が現在、東京で開催され、園児たちは19日にビーチバレーボールの試合を観戦しました。保育園側はデフリンピックを間近で応援する体験を通して