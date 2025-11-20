アイドルグループ・日向坂46の二期生・河田陽菜（24）が、19日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された『ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』東京公演1日目のアンコールにて、卒業セレモニーを行った。【ライブ写真】美しいドレス姿…笑顔と涙あふれた河田陽菜卒業セレモニー卒業セレモニーでは、美しい純白のドレスを着た河田が約10分におよぶ最後の手紙を読み上げた。以下手紙全文。◆改めまして、日向坂46の河