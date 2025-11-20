秋の味覚のひとつ、フランス産の新酒ワインボジョレ・ヌーボー」が19日夜に解禁されました。東京都内のワイン専門店では、ボジョレ・ヌーボーの解禁を待ちわびた人たちが集まり早速、2025年のボジョレを楽しんでいました。サントリーによりますと、2025年は天候に恵まれ、甘く濃い味わいに仕上がったということです。ボジョレの国内市場はピークだった2004年以降縮小しています。原材料高などでコストは上がっているものの、この