大分県大分市で18日に発生した大規模火災は24時間以上が経っても鎮火のめどは立っておらず、消火活動が続いています。この火事は18日午後5時40分ごろ大分市佐賀関の住宅密集地で発生しました。住宅など建物170棟以上が燃え焼けた範囲は少なくともおよそ4.9ヘクタールに及んでいます。火元とみられる住宅の焼け跡からは19日、性別不明の人が心肺停止の状態で見つかりその後死亡が確認されました。この火事で稲垣清さん76歳と連絡が