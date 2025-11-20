アメリカの議会下院は、性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告に関連する資料の公開を義務づける法案を可決しました。今月、トランプ氏と元被告の関係性を示すとされる新たなメールが公開され、資料の公開を求める声が広がっていて与党・共和党の議員も賛成に回りました。こうした中、トランプ氏の支持率に変化が。ロイター通信などの最新の世論調査によると、トランプ氏の支持率が第二次政権発足後で最低の38％となった