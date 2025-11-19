全国的に猛威を振るうインフルエンザ。石川県内でも感染が拡大し、19日に過去2番目の速さで警報が発令されました。流行が急拡大している原因と対策を取材しました。「はい、じゃあ手を洗いますよ～」お菓子づくりの体験のため、中学校を訪れた幼稚園児たち。到着と同時に始めたのは、手洗いです。いただきますの前にも、もう一度、手洗い。 「いただきます」そして、幼稚園に戻ると、もちろん手洗い。徹底した感染対策で