東京大学医学部附属病院の医師が、医療機器メーカーの製品を優先的に使う見返りに賄賂を受け取った疑いで逮捕されました。東大医学部附属病院の医師・松原全宏容疑者（53）は2021年と2023年、「日本エム・ディ・エム」の医療機器を優先的に使う見返りとして、奨学金の寄付金名目で病院の口座にあわせて80万円を振り込ませ、このうち約70万円を受け取った疑いが持たれています。また、贈賄の疑いで「日本エム・ディ・エム」の当時の