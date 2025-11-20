Uber Japanは、個人間で荷物を配達するサービス「Courier（クーリエ）」を開始しました。ウーバーのアプリ上で注文し、全国で10万人以上が稼働するUber Eatsの配達員が運びます。13km以内の近距離が対象で、料金は最初の1kmが890円、以降は1km100円が加算されます。東京・大阪など全国22の地域で展開されます。