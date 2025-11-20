歯周病は、歯を取り巻く歯周組織の慢性持続性炎症で、最近では、そこから出る炎症性物質が血流に入り、全身の健康に悪影響を及ぼすことがわかってきています。虫歯や歯周病を防ぐための一次予防となるのが家庭で行うホームケアです。今回は、その中でも食習慣の改善と効果的な歯のブラッシング法について紹介します。まず、食習慣の改善では、間食を減らすことが大切です。食事回数が多くなると、脱灰時間が多くなり、再石灰化され