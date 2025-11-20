ボートレース福岡の「ばんえい十勝杯」は１９日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。嶋義信（３７＝香川）は準優１２Ｒ、３コースから内隣の森定晃史が仕掛ける絶好の展開を見逃さず、ブイ際を差し抜けて優出切符を手にした。「抜けている部分はないけど、バランスが取れて全体にいい。出足やターン回りがいいし、伸びもそこまでやられない。エンジンの調整のゾーンが広いので今節はズレていない