ボートレース芦屋の「ＢＴＳ金峰開設２１周年記念」は１９日、予選２日目が行われた。木場雄二郎（４４＝山口）は２日目７Ｒ、４カドから１Ｍ最内を差すと、道中の競り合いを制して３着。ただ、レース後は「ここは１着が欲しかったぁ〜」と悔しさをにじませた。ここまで３走して２、３、３着の航跡。「少し重さはあった。調整していって足で◎がつくことはないけど、悪くない。中堅に少し毛が生えたくらい」と今節タッグを組