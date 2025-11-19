奥能登の大動脈復旧へ大きな一歩です。能登半島地震の影響で通行止めが続く石川県珠洲市の大谷トンネルでは、雪のシーズンまでの開通を目指し工事が進められています。工事の最前線を取材しました。リポート・重盛 友登 記者：「今、ゲートが開きました。この先に通行止めとなっている大谷トンネルがあります」石川県珠洲市の内浦と外浦をつなぐ市内の交通の要となる国道249号の大谷トンネル。震災で天井が100メ